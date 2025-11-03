Сілеті өзеніне 100 мың шабақ жіберілді
Ақмола облысы Ерейментау ауданы Бестоғай ауылының ауданында Сілеті өзеніне балық жіберу жүргізілді. Су айдынына 100 000 тұқы шабақтары шығарылды.
Балықты жіберу жұмыстары кәсіпшілік балық түрлерінің популяциясын қалпына келтіруге және сақтауға, су айдынының экологиялық жағдайын жақсартуға және аймақтың балық шаруашылығы саласын дамытуға бағытталған.
- Биоресурстарды жеткізуші «Акрам» шаруа қожалығының фермасы болды. Барлық іс-шаралар экологиялық және ветеринариялық нормалардың талаптарына сәйкес, шабақтарды тасымалдау және шығару технологиясын сақтай отырып өткізілді, - делінген АШМ дерегінде.
Сілеті өзенін балықтандыру Ақмола облысының су биоресурстарын ұтымды пайдалану және молықтыру жөніндегі кешенді шаралардың бір бөлігі болып табылады.
Бірнеше жылдан кейін тұқы балықтары кәсіпшілік мөлшерге жетеді деп күтілуде, бұл резервуардың балық өнімділігін арттыруға және жергілікті халықтың сапалы балық өнімдеріне деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, бұған дейін Ақтауда Каспий теңізіне Қызыл кітапқа енген албырт шабақтары жіберілді.