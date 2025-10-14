02:38, 14 Қазан 2025 | GMT +5
Словакияда екі пойыз соқтығысып, 100-ге жуық адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM – Словакияның Уошицк өлкесінде дүйсенбі күні таң ата екі пойыздың соқтығысуынан 100-ге жуық адам зардып шекті, деп хабарлайды Синьхуа.
Зардап шеккен екі адамның жағдайы күрделі. Бұл туралы баспасөз мәслихаты барысында Словакияның ішкі істер министрі Матуш Шутай-Эшток мәлім етті.
Пойыздардың екеуі де көп адам алып келе жатқан, деп хабарлады жергілікті БАҚ. Үш адам пойыздың қирандыларының астында жатыр. Тергеу жүріп жатыр.
