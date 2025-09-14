KZ
    Словакияда ұшақ құлады: қаза тапқандар бар

    АСТАНА. KAZINFORM — Қайғылы оқиға Словакияның оңтүстігінде, Нове Замки елді мекенінің жанындағы Каменный Мост ауылында болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.

    Словакияда спорттық ұшақ құлады: қаза тапқандар бар
    Фото: Noviny.sk

    Жергілікті БАҚ мәліметінше, апат сенбі күні түстен кейін, шамамен сағат 14:00-де болған. Екі адам отырған шағын спорттық ұшақ биіктігін жоғалтып, екі ангардың арасына құлаған.

    Құтқарушылар дереу оқиға орнына жеткен. Бірақ екі адам сол жерде қаза тапқан: 41 жастағы ұшқыш, кәсіби әскери қызметкер және 32 жастағы ер адам. Құтқарушылардың жедел әрекетіне қарамастан, келген дәрігер олардың екеуінің де көз жұмғанын растады. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

    Ұшақ иесінің отбасына арналған экскурсия болуы мүмкін деген болжам бар.

    Еске сала кетейік, биылғы жазда Қазақстанда екі шағын әуе кемесінің апаты тіркелген болатын.

    Назым Бөлесова
