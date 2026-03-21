Словения Израильге қарсы Халықаралық сот ісіне қосылудан бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM – Словения үкіметі Оңтүстік Африка Республикасы Израильге қарсы БҰҰ-ның Халықаралық сотында қозғаған геноцид ісіне қосылмау туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Euronews.
Словенияның сыртқы істер министрі Таня Файон бұл шешімге өкініш білдіріп, үкіметке сырттан қысым болғанын айтты. Оның сөзінше, мәселе бойынша талқылау өте күрделі әрі эмоциялық жағдайда өткен.
Бұған дейін Любляна бұл процеске қатысуға дайын екенін білдірген. Алайда Нидерланд, Исландия, Венгрия, АҚШ, Фиджи және Намибия сияқты елдер іске қосыла бастаған кезде Словения позициясын өзгерткен.
Жергілікті БАҚ мәліметінше, бастапқыда премьер-министр Роберт Голоб істі қолдауға бейім болған. Бірақ ұлттық қауіпсіздік қызметімен консультациялардан кейін шешім өзгерген. Мамандар Израильге қарсы сот ісіне қосылу елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін екенін ескерткен. Себебі Словенияның киберқауіпсіздік жүйелерінің бір бөлігі израильдік технологияларға негізделген.
Сонымен қатар Израиль құрылымдары Словенияның Газа секторындағы гуманитарлық операцияларына және Таяу Шығыстан азаматтарды эвакуациялауға көмектесіп отырғаны айтылды.
Таня Файон үкімет халықаралық құқық қағидаттарын қолдайтынын, бірақ ұлттық қауіпсіздік мәселелері де ескерілгенін атап өтті.
– Мұндай қысымның бар екені анық, барлық елдер ірі державалардың ықпалын сезінеді. Бірақ бір жағында – принцип, екінші жағында ұлттық қауіпсіздік мәселесі тұр, – деді министр.
Мәселе елдегі саяси жағдаймен де тұспа-тұс келіп отыр. Словенияда парламент сайлауы қарсаңында жанжалдар күшейген. Премьер-министр Роберт Голоб Еуроодақтан сайлау процесіне сыртқы араласу болды деген күдікке байланысты тексеру жүргізуді сұраған.
Сондай-ақ жарияланған жасырын видеожазбаларда лоббистер мен бұрынғы шенеуніктердің үкімет шешімдеріне ықпал ету жолдарын талқылағаны айтылған.
Құқық қорғаушылар мен зерттеушілер бұл жазбалардың артында Израильдің Black Cube барлау компаниясы болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Алайда Словения демократиялық партиясы бұл айыптауларды жоққа шығарып, тәуелсіз тергеу жүргізуді талап етті.
Франция президенті Эммануэль Макрон да Еуропадағы сайлауларға сыртқы араласу фактілері көбейіп жатқанын айтып, ЕО-ны мұндай әрекеттерге қарсы нақты шаралар әзірлеуге шақырды.
Айта кетейік, Словения екі израильдік министрді персона нон грата деп жариялады.