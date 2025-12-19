KZ
    15:14, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    СІМ мен БҰҰ университеті арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда СІМ мен БҰҰ университеті арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылғанын хабарлады.

    Фото: Ақорда

    - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев пен БҰҰ Бас хатшысының орынбасары – университет ректоры Чилидзи Марвала Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі және Біріккен Ұлттар Ұйымы университеті арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды, - делінген ресми дереккөзде.

    Айта кетейік, Қазақстан Президенті БҰҰ университетінде дәріс оқыды.

