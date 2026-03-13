    13:12, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Снежанна Имашева жаңа қызметке тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының өкімімен Снежанна Имашева Қазақстандағы Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалды. 

    Снежанна Имашева
    Фото: parlam.kz

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    – Мемлекет басшысының өкімімен Снежанна Валерьевна Имашева Қазақстан Республикасындағы Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалды, - делінген хабарламада.

    Снежанна Имашева 1981 жылы 20 сәуірде Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген.

    М.Өтемісов Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. (2001).

    Еңбек өтілі:

    «Тұран Әлем Банкі» ААҚ Ақсай филиалының бөлшек кредит беру маманы (08.2001-09.2001)

    Нотариус көмекшісі (10.2001-07.2003)

    «Жайық Холдинг» ЖШС заң кеңесшісі (08.2003-04.2005)

    Заң кеңесшісі, «Ақсайэнерго» ЖШС өткізу қызметінің бастығы (05.2005-09.2011)

    «Батыс энергоресурстар» ЖШС Бас директоры (09.2011-03.2016)

    «Нұр Отан» партиясынан VI шақырылымдағы Қазақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі (24.03.2016 бастап)

    Жетінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты (14.01.2021-19.01.2023), «Жаңа Қазақстан» парламенттік тобының мүшесі (02.2022-19.01.2023)

    «АМАНАТ» партиясының партиялық тізімі бойынша сегізінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты (28.03.2023 бастап), Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы (29.03.2023 бастап)

    Эльмира Оралбаева
