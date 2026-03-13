Снежанна Имашева жаңа қызметке тағайындалды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Мемлекет басшысының өкімімен Снежанна Валерьевна Имашева Қазақстан Республикасындағы Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалды, - делінген хабарламада.
Снежанна Имашева 1981 жылы 20 сәуірде Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген.
М.Өтемісов Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. (2001).
Еңбек өтілі:
«Тұран Әлем Банкі» ААҚ Ақсай филиалының бөлшек кредит беру маманы (08.2001-09.2001)
Нотариус көмекшісі (10.2001-07.2003)
«Жайық Холдинг» ЖШС заң кеңесшісі (08.2003-04.2005)
Заң кеңесшісі, «Ақсайэнерго» ЖШС өткізу қызметінің бастығы (05.2005-09.2011)
«Батыс энергоресурстар» ЖШС Бас директоры (09.2011-03.2016)
«Нұр Отан» партиясынан VI шақырылымдағы Қазақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі (24.03.2016 бастап)
Жетінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты (14.01.2021-19.01.2023), «Жаңа Қазақстан» парламенттік тобының мүшесі (02.2022-19.01.2023)
«АМАНАТ» партиясының партиялық тізімі бойынша сегізінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты (28.03.2023 бастап), Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы (29.03.2023 бастап)