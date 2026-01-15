Софияда кезектен тыс сайлауды әділ өткізуді талап еткен наразылық шеруі өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Болгария астанасы София қаласында кезектен тыс парламенттік сайлауды әділ әрі ашық өткізуді талап еткен жаппай наразылық шеруі өтті. Бұл туралы ТАСС агенттігі хабарлайды.
«Әділ және әділетті сайлау үшін, дауыс беру нәтижелерін арнайы машиналар арқылы 100 пайыз санауды талап етеміз» деген ұранмен өткен акцияға мыңдаған адам қатысқан. Наразылық салдарынан қала орталығындағы көлік қозғалысы толықтай тоқтатылды.
Шеруді ұйымдастырушылар – оппозициялық партиялардың өкілдері. Олар парламенттегі көпшілік ұсынған сайлау кодексіне өзгерістер енгізу және дауыстарды санау үшін жаңа сканерлерді міндетті түрде қолдану туралы бастамаға қарсы шықты.
Оппозиция өкілдерінің пікірінше, сайлауға шамамен екі ай ғана қалған жағдайда жаңа техниканы сатып алып, баптап, лицензиялауға үлгеру мүмкін емес. Бұл өз кезегінде қағаз бюллетеньдерге қайта оралуға алып келіп, сайлау нәтижелерін бұрмалауға жол ашуы мүмкін.
Қазіргі таңда Болгарияда желтоқсан айында үкімет отставкаға кеткеннен кейін конституциялық рәсімдер жалғасып жатыр. Бұл рәсімдер 51-шақырылымдағы парламент депутаттарына жаңа үкімет құруға мүмкіндік береді. Алайда жетекші екі саяси бірлестік бұл құқықтан бас тартқан.
Алдағы күндері ел президенті парламенттегі қалған жеті фракцияның біріне үшінші мандатты тапсырады. Егер ол да іске аспаса, бұл ең ықтимал сценарий ретінде қарастырылып отыр, онда мемлекет басшысы техникалық премьер-министр мен уақытша үкіметті тағайындайды. Мұндай үкімет екі ай ішінде елде кезектен тыс парламенттік сайлауды дайындап, өткізуге міндетті болады.