Солтүстік Аралды сақтау: Су министрлігі мен Дүниежүзілік банк жаңа жобаны қолға алды
АСТАНА.KAZINFORM - Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Қазақстандағы Дүниежүзілік банктің тұрақты өкілі Андрей Михневпен кездесті.
Кездесуде тараптар әзірленіп жатқан бірлескен жобаларды іске асыру тетіктерін талқылады. Атап айтқанда, Солтүстік Аралды сақтау жобасының екінші кезеңін жүзеге асыру мәселесі қаралды.
Министрлік мәліметінше, бұл жоба теңіздегі су деңгейін көтеру үшін Көкарал бөгетін реконструкциялауды көздейді. Қазіргі уақытта жобаны әзірлеу жұмыстары аяқталуға жақын. Сонымен қатар Қызылорда облысындағы ирригация желілерін цифрландыру және автоматтандыру элементтерін енгізе отырып қалпына келтіру жобасы да дайындалып жатыр.
Бұл суды неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік беріп, үнемделген су көлемін Солтүстік Арал теңізіне бағыттауға жол ашады. Қазір бұл жобалар мемлекеттік сараптамадан өткізіліп жатыр.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар бірлескен бастамаларды іске асыру мәселелерін ҚР Премьер-министрінің төрағалығымен өтетін Халықаралық қаржы ұйымдарымен жұмыс жөніндегі үйлестіру кеңесінің қарауына шығару туралы келісті.
— V Ұлттық құрылтайда Мемлекет басшысы Солтүстік Арал теңізін сақтау мәселесіне айрықша назар аударды. Бұл мәселе мемлекеттік су саясатының басым бағыттарының бірі болып қала береді. Трансшекаралық су бойынша барлық көршілес елмен жаңа құқықтық база қалыптастырылып жатыр, тұрақты өзара іс-қимыл мен үйлестіруді қамтамасыз ететін екіжақты комиссиялар құрылып, жұмыс істеп тұр. Солтүстік Аралды сақтау және қалпына келтіру — тек экологиялық қана емес, әлеуметтік әрі стратегиялық маңызы бар міндет. Сондықтан бұл жобаның біз үшін маңызы ерекше, - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Айта кетейік, Солтүстік Аралдағы су көлемін 34 млрд текше метрге дейін ұлғайту жоспарланып отыр.
Солтүстік Арал жобасының екінші кезеңіне де қаржы сырттан тартылады.