    22:02, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Солтүстік Қазақстан облысында құс фабрикасы өртенді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін күндіз СҚО Якорь ауылында құс фабрикаларының бірінің аумағында конвейер таспасы жанып, өрт ғимараттың шатырына ауысты, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Солтүстік Қазақстан облысында құс фабрикасы өртенді
    Фото: Видеодан скрин

    ТЖМ бірінші бөлімшелері оқиға орнына келгеннен кейін шатырдың ашық жалынмен жанып жатқаны анықталды. 

    — Өрт сөндірушілер дереу өртті сөндіруге кірісті. Өрт сөндірушілердің үйлесімді және жедел әрекеттерінің арқасында өрт қысқа мерзімде сөндірілді, бұл өрттің одан әрі таралуына жол бермеуге мүмкіндік берді. Зардап шеккендер жоқ, — делінген хабарламада.

    Осыдан бұрын Түркістан облысында 260 тонна мақта жанып кеткенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Оқиға Аймақ Құс фабрикасы Өрт Солтүстік Қазақстан облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
