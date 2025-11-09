KZ
    Солтүстік Қазақстан облысында жол жабылды

    АCТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    5 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    – Қатты жауын-шашын мен ауыр жүк көліктерінің қозғалысы салдарынан KZ15-08 «Тимирязево – Сарыколь – облыс шекарасы» автожолының 0-30 км аралығында жол ойылып кетті. Осыған байланысты, 2025 жылғы 9 қараша сағат 11:00-ден бастап жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуі үшін көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    Костанай қаласынан Тимирязев ауданына қозғалыс келесі республикалық маңызы бар балама (альтернативті) автожолдар арқылы жүзеге асырылады:

    KAZ03 «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (айналма жол) – РФ шекарасы (п/п Қайрақ)» — км 553–768;

    KAZ13 «Жезқазған – Арқалық – Петропавловск» — км 673–786; KZ15-05 «Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» — км 56–119.

    Жолды 2025 жылғы 11 қараша сағат 11:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Астана мен 13 өңірде күн райы бұзылатынын жазған болатынбыз.

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
