Солтүстік Қазақстанда ветеринариялық талаптарды бұзғандар жауапкершілікке тартылды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысының прокурорлары ветеринариялық қауіпсіздік саласындағы жүйелі заң бұзуды анықтады.
Қадағалау органы жүргізілген тексерулер аясында ветеринариялық заңнама талаптарын өрескел бұзғандарды анықтады.
Сонымен, Уәлиханов ауданында ветеринария қызметі «Ветеринария туралы» заңның талаптарына қайшы, ауылшаруашылық жануарларының ауруларына қарсы вакцинациялау бойынша 10 мыңға көрсеткішті қосу арқылы асыра бағаланған.
Сол ауданда Қаратерек ауылында ветеринариялық тәртіп талаптарын бұза отырып, мал қорымының дұрыс күтімі қамтамасыз етілмеген.
Айыртау, Ғ. Мүсірепов, Шал ақын және Мамлют аудандарында ветеринарлық қызметтер заң талаптарын бұза отырып, кәсіпкерлік субъектілеріне тиісті құжаттарсыз балық өнімдерін тасымалдауға ветеринариялық анықтамалар берген.
Қызылжар ауданында ветеринарлық қызмет 30-дан астам анықтама берген, онда өнімді жөнелтпес бұрын қосымша зертханалық зерттеулердің жүргізілгені туралы ақпарат жоқ.
Прокурорлық қадағалау актілері бойынша 15 лауазымды тұлға заңда белгіленген жауапкершілікке тартылып, ветеринарлық анықтамалар мен мал қорымдарын күтіп-ұстау бойынша жіберілген заң бұзу жойылды.
Айта кетелік ветеринариялық құжаты жоқ мал өнімін сатқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.