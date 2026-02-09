KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:23, 09 Ақпан 2026 | GMT +5

    Солтүстік Қазақстанда жантүршігерлік жол апатынан көлік жүргізушісі көз жұмды

    АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысына қарасты «Мамлютка-Қостанай» тас жолында жол апаты болып, Audi көлігінің жүргізушісі қаза тапты. Қазір жол-көлік оқиғасы бойынша тергеу басталды.

    Солтүстік Қазақстанда жан түршігерлік жол апатынан көлік жүргізушісі көз жұмды
    Фото: Kazinform

    Оқиға 8 ақпан күні Солтүстік Қазақстан облысындағы «Мамлютка-Қостанай» тас жолында болды. Жол апатынан Audi жүргізушісі қайтыс болды. Қазір апаттың мән-жайы мен себептері анықталып жатыр.

    Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаменті көлік жүргізушілеріне жол-көлік оқиғаларының алдын алу үшін жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, жол және ауа райы жағдайын ескеріп, көліктің қалыпты жағдайда болуын қадағалау керектігін ескертті.

    Айта кетейік, бұған дейін Жезқазған — Петропавл автожолында болған жол апатынан екі адам қаза тапты.

    Тегтер:
    Көз жұмды жүргізуші Полиция Жол апаты Солтүстік Қазақстан облысы
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар