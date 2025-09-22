Солтүстік Корея басшысы АҚШ-пен диалог жүргізу шартын қойды
АСТАНА. KAZINFORM — Ким Чен Ын егер Вашингтон ядролық қарусыздандыру туралы талаптарынан бас тартса, АҚШ-пен келіссөз жүргізуге дайын, деп хабарлайды ВВС.
Кореяның орталық телеграф агенттігінің хабарлауынша, Солтүстік Корея басшысы бұл туралы өткен демалыс күндері парламент отырысында сөйлеген сөзінде айтты.
— Егер АҚШ ядролық қарусыздандыруға деген бос құмарлығынан бас тартса және шындықты мойындай отырып, Солтүстік Кореямен бейбіт қатар өмір сүруге ұмтылуға дайын болса, АҚШ-пен келіссөз үстеліне отырмауға ешқандай себеп болмайды, — деп келтірді Yonhap агенттігі Солтүстік Корея көшбасшысының сөзін.
Америка басшысымен соңғы рет 2019 жылы кездескен Ким былай деп қосты:
— Менің президент Трамп туралы жақсы естеліктерім бар.
Оңтүстік Кореямен қарым-қатынас туралы айта келе, Солтүстік Корея басшысы Сеулмен келіссөз үстеліне ешқашан отырмайтынын және Пхеньян оңтүстікпен бірігуге ұмтылмайтынын мәлімдеді.
Бес күндік Freedom Edge жаттығулары 15-19 қыркүйек аралығында Оңтүстік Кореяның Чеджу аралының шығысы мен оңтүстігіндегі халықаралық су айдындарында өтеді.