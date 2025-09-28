Солтүстік Корея негізгі партияның құрылған күніне орай рақымшылық жасамақ
АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Корея келесі айда Еңбек партиясының құрылғанына 80 жыл толуына орай рақымшылық жасайды, деп хабарлайды Yonhap.
Бұл қадам ішкі бірлікті нығайтуға бағытталған.
Жоғарғы халық жиналысының президиумы 10 қазанда атап өтетін Корея Еңбек партиясының құрылған мерейтойына орай «елге және халыққа қарсы қылмыс жасағаны үшін» сотталғандарға рақымшылық жасау туралы шешім қабылдады.
Мәлімдемеде рақымшылық сәрсенбі күні күшіне енетіні жазылған. Сондай-ақ министрлер кабинеті мен тиісті органдардың рақымшылыққа іліккендердің қалыпты өмірге оралуына көмектесу үшін «практикалық шаралар» әзірлейтіні айтылды.
— Солтүстік Корея соңғы рет 2022 жылы кешірім жасауды екі маңызды мерейтой қарсаңында жасады. Сол жылы сәуір айында мемлекеттің негізін қалаушы Ким Ир Сеннің туғанына 110 жыл толуында және ақпанда бұрынғы көшбасшы Ким Чен Ирдің туғанына 80 жылдығында, — делінген ақпаратта.
Солтүстік Корея маңызды ұлттық мерекелер мен саяси оқиғаларға, соның ішінде Ким Ир Сен мен Ким Чен Ирдің туған күндеріне орай кешірім жасады. Сондай-ақ 9 қыркүйек режимінің құрылған күнін және Кореяның Еңбек партиясының мерейтойларын атап өту үшін шығарылды. Алайда атаулы даталар нөлмен немесе беспен аяқталған жағдайда рақымшылық жасалды.
Сарапшылардың айтуынша, бұл кешірім халықтың қазіргі көшбасшысы Ким Чен Ынға деген адалдығын арттыру және ұзаққа созылған экономикалық құлдырау жағдайында халықты тыныштандыру үшін жасалған.
Бұған дейін Өзбекстан президенті 523 адамға рақымшылық жасады.