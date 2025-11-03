KZ
    Солтүстікте боран, оңтүстікте аяз: алдағы күндерге арналған ауа райы болжамы

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 4-6 қараша күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады. 

    аяз, боран
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Синоптиктердің болжамынша, алдағы күндері республика аумағы Атлант мұхитынан келетін циклонның ықпалында болады.

    — Елдің басым бөлігінде жауын-шашын (негізінен қар) мен желдің күшеюін тудырады. Республика бойынша тұман, көктайғақ, ал солтүстік өңірлерде жаяу бұрқасын күтіледі, — делінген хабарламада.

    Тек республиканың батыс аймағында ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    — Оңтүстік өңірлерде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты қатты жауын-шашын (жаңбырдың қарға ауысуы) күтіледі, ал республиканың солтүстік бөлігінде кей жерлерде күшті қар жауады, — деп жазды «Қазгидромет» РМҚ.

    Ауа температурасының күндізгі уақытта күрт төмендеуі болжанады: солтүстік пен орталықта –2…–10°С, оңтүстік және оңтүстік-шығыста +2…+7°С шамасында болады.

