Сомалида қуаңшылықтың күшеюінен миллиондаған адам қоныс аударуға мәжбүр
АСТАНА. KAZINFORM — Сомалида қуаңшылық кесірінен миллиондаған адам аштыққа ұшырап, мәжбүрлі түрде қоныс аударып жатыр, деп жазды Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми сайты.
Төртінші маусымдық жауын-шашын маусымында жаңбыр аз жауғандықтан, су резервуарлары құрғап, елдің көпшілік аумағы су қорынан айырылды. Осы жағдайға байланысты Сомали үкіметі 10 қарашада төтенше жағдай жариялап, халықаралық қауымдастықтан көмек сұрады.
Ең көп зардап шеккен аймақтардың бірі — Сомалидің шығысында орналасқан Пунтленд өңірі, онда жергілікті биліктің бағалауы бойынша, шамамен бір миллион адам көмекке мұқтаж. Оның ішінде 130 мың адамға шұғыл көмек қажет.
Қараша айының басында БҰҰ қызметкерлері Бари мен Нугаль аймақтарын аралап, су мен азық-түлік қатты жетіспейтінін атап өтті. Жергілікті тұрғындар келесі айларда жағдайдың апатқа айналуы мүмкін екенін алаңдап отыр.
— Өткен жылы жауын-шашын болған жоқ. Бұл тарихтағы ең ауыр қуаңшылық. Үш ай бұрын жүздеген қоныс аударған отбасы келді, ал ағым әлі жалғасып жатыр. Көпшілігі әйелдер мен балалар: ер адамдар мал мен су іздеп Эфиопияға кетіп жатыр, — деді Бари аймағындағы бір ауылдың әкімі.
Оның айтуынша, ауылда босқындарды қолдауға ресурстар жоқ, себебі тіпті жергілікті тұрғындардың өзі су мен азық-түліктен тапшы.
Елдің көптеген аймақтарында су қоймалары құрғап, өсімдіктер қурап, көптеген елді мекендер қаңырап қалды.
Қаржы тапшылығынан дағдарыс ушығып тұр. Бұрын ауыл тұрғындары азық-түлік, балаларға арналған тамақ және дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілсе, қазір бұл көмек дерлік тоқтады.
23 қарашадағы жағдай бойынша, Сомали үшін 2025 жылға арналған гуманитарлық жоспар 23,7% ғана қаржыландырылды. Азық-түлік жиынтығын алатын адамдар саны тамызда 1,1 миллионнан осы айда тек 350 мыңға дейін төмендеді.
Қуаңшылық жағдайы гуманитарлық ахуалды одан әрі нашарлатып отыр. Қараша айында шамамен 4,4 миллион адам аштық қатеріне ұшырауы мүмкін, ал 2026 жылдың ортасына қарай 1,85 миллионнан астам бес жасқа дейінгі бала ауыр тамақтанбау дертімен ауырады деп болжанған.
Ауа райы болжамы да көңіл көншітпей отыр. Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы (ФАО) қуаңшылық және ыстық ауа райы Сомалидің көп аймақтарында, әсіресе орталық және солтүстік өңірлерде жалғасатынын ескертті. «Жоғары температура мен жауын-шашынның болмауы, су тапшылығын күшейтіп, көлік жайылымдардың қалпына келуіне кедергі келтіреді», — деп мәлімдеді ФАО.
Еске сала кетейік, бұған дейін БҰҰ Сомалиге қолдау көрсету үшін 1,6 млрд долларлық гуманитарлық жоспарын іске қосқанын жаздық.