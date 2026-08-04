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    Соңғы 10 жылда елімізде 1,6 млн-нан астам адам қан тапсырған

    АСТАНА. KAZINFORM — Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы қан донорларының жас ерекшелігі мен құрамына қатысты мәлімет ұсынды.

    Соңғы 10 жылда елімізде 1,6 млн-нан астам адам қан тапсырған
    Фото: Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы

    Орталықтың дерегіне сәйкес, соңғы он жылда қан тапсыруға қатысқан азаматтардың арасында ер адамдардың үлесі басым болған. 

    — 2016–2026 жылдар аралығында Қазақстанда 1,6 млн-нан астам адам қан тапсырды. Осы кезеңде донорлардың 72%-ы — ер адамдарды, 28%-ы — әйел адамдарды құрады. Жас ерекшелігі бойынша донорлардың ең үлкен бөлігін 31–50 жас аралығындағы азаматтар құрайды (48%). Бұл санаттағы адамдар қан тапсыруға қойылатын талаптарға жиі сәйкес келеді, — деді орталықтың Қоғаммен байланыс және ынтымақтастық бөлімінің басшысы Алма Демеуова.

    Ал 18–30 жас аралығындағы азаматтардың үлесі — 38%. Маманның айтуынша, бұл көрсеткіш жастардың ерікті донорлыққа қызығушылығы бар екенін көрсетіп отыр.

    — 51 жастан асқан азаматтардың үлесі 14%-ды құрайды. Бұл жаста қан тапсыру мүмкіндігі адамның жалпы денсаулық жағдайына қарай жеке бағаланады, — деді бөлім басшысы.

    Маманның сөзінше, донорлыққа қатысу кезінде азаматтың қауіпсіздігімен қатар, қан құйылатын науқастың денсаулығын қорғау да басты назарда болады.

    Айта кетейік, Қазақстанда 140 мыңнан астам тұрақты қан доноры тіркелген.

    Қан доноры ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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