Соңғы 2 айдағы ең күшті магниттік дауыл аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — «Фобос» ауа райы орталығының бас маманы Михаил Леус хабарлағандай, соңғы екі айдағы ең күшті магниттік дауыл аяқталды. Ол атап өткендей, бүгін, жексенбі күні және дүйсенбінің бірінші жартысында геомагниттік өріс әлі де көбінесе қозғалмалы күйде болады.
Геомагниттік өріс 23 наурыздың бірінші жартысына дейін көбінесе қозғалмалы күйде болады
Күн синоптигі хабарлағандай, кеше кешкі уақытта басталған және күшінің шыңында G3 деңгейіндегі күшті магниттік дауыл бүгін түстен кейін аяқталды.
Михаил Леус қосымша мәлімдегендей, бүгін және ертең әлсіз және қысқа мерзімді күшейістер мүмкін, олар әлсіз магниттік дауыл деңгейіне дейін жетуі ықтимал.
РАН Күн астрономиясы зертханасы мен СО РАН Ғарыштық зерттеулер институтының мәліметі бойынша, бұл магниттік дауыл 2026 жылдың қаңтар айынан бері ең күшті болып саналады. Дауыл 20 наурыз жұма күні сағат 23:00-де (Мәскеу уақытымен) басталған. Ғалымдар дүйсенбіге дейін геомагниттік жағдай толық қалыпқа келетінін хабарлады.
Еске сала кетейік, қаңтар айы магниттік дауылдар бойынша он жылдық рекорд орнатты.