Соңғы қоңырау: 2026 жылы қай танымал спортшылар мектеп бітірді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы мектеп бітірген түлектердің арасында республикалық және халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүрген танымал спортшылар да бар. Kazinform тілшісі олардың соңғы қоңырау мерекесін қалай өткізгенін еске алды.
Еліміздегі барлық мектепте 2025–2026 оқу жылы аяқталуға жақын. Биыл 3,9 миллионнан астам оқушы оқу жылын аяқтаса, олардың 215 мыңнан астамы — 11-сынып түлектері.
Түлектер қатарында спортшылар да бар. 2008 және 2009 жылы туған жасөспірімдер мектепті тәмамдап, аттестат алды. Бұл түлектердің ерекшелігі — олардың көбі оқуын ересектер арасындағы жарыстарға дайындықпен қатар алып жүрді және 2026 жылы Дакарда өтетін Жасөспірімдер Олимпиадасына жолдама алу үшін бақ сынады. Сол себепті олардың барлығы бірдей соңғы қоңырау салтанатына қатыса алмады.
Дастан Сәтпаев
17 жастағы «Қайрат» клубы мен Қазақстан құрамасының шабуылшысы Дастан Сәтпаев соңғы қоңырау салтанатында қатарластарынан ерекшеленді. Ол №31 мектептегі шараға дәстүрлі «Түлек-2026» лентасы тағылған ақ түсті кең пішімді жейдемен және гүл шоғымен келді.
Дастан мектеп сахнасына шығып, түлектерге арнап құттықтау сөз сөйледі. Ол мектеп бітірушілерге ақ жол тілеп, ұстаздары мен спорт пен оқуды қатар алып жүруге мүмкіндік берген академияға алғысын білдірді.
Желі қолданушылары әзіл-шыны аралас пікірлер жазып, «соңғы қоңырауға дейін-ақ Чемпиондар лигасының әнұранын естіп үлгерді» деп атап өтті.
Алматылық «Қайраттың» және Қазақстан жастар құрамасының шабуылшысы бүгінде әлем футболының назарын өзіне аударған жас таланттардың бірі саналады. Танымал Score 90 аналитикалық платформасы оны өз жасындағы әлемнің үздік бес футболшысының қатарына қосты. Ойын мәнері үшін «Бэби Агуэро» деген лақап атқа ие болған Сәтпаевтың трансферін Лондонның «Челси» клубы келісіп қойған.
Роман Черноморец пен Камиль Гайнуллин
«Қайрат» академиясының баспасөз қызметі академия тәрбиеленушілері мен жасөспірімдер құрамасының ойыншылары, соның ішінде Роман Черноморец пен Камиль Гайнуллиннің Алматыдағы соңғы қоңырау салтанаттарына бірге қатысқанын хабарлады. Олардың мерекелік шарадан түскен фотосуреттері клубтың әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланған.
Камиль Гайнуллин мен Роман Черноморец – Қазақстанның 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер құрамасының футболшылары. Олар құрамамен бірге жасөспірімдер арасындағы Еуропа чемпионатының элиталық кезеңіне жолдама алып, тарихи нәтижеге қол жеткізді. Жас спортшылар мектеп бітіру емтихандарын «Қайрат» футбол клубы академиясындағы қарқынды жаттығу кестесімен қатар алып жүрді.
Юлия Феклистова
Фристайл-могулдан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Юлия Феклистова 2026 жылы туған қаласы Өскемендегі мектепті тәмамдады.
Соңғы қоңырау салтанатынан тараған кадрларда спортшының классикалық әрі жинақы образ таңдағаны байқалды. Юлия ақ-қара түсті костюм киіп, есімі жазылған түлектер лентасын таққан. Сондай-ақ ол дәстүрлі шаш үлгісінен бас тартып, дрэд стиліндегі өрімдерді таңдаған.
17 жастағы Юлия Феклистова бүгінде Қазақстандағы қысқы спорттың болашағынан зор үміт күттіретін спортшылардың бірі саналады. Ол фристайл-могулдан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жүлдеге ие болып үлгерген. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, 2026/27 жылғы маусымда Феклистова Қазақстанның ересектер құрамасына қосылуы мүмкін.
Асан Асылхан
Фристайл-акробатикадан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Асан Асылхан 2026 жылы мектепті тәмамдап, түлек атанды.
16 жасында ол Миланда өткен 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстанның ересектер құрамасы сапындағы ең жас спортшы ретінде тарихқа енді.
Олимпиадаға дайындық пен халықаралық жарыстардың тығыз кестесіне байланысты Асан оқуын жеке бағдарлама бойынша жалғастырып, спорт пен білімді қатар алып жүрді. 2026 жылдың көктемінде ол оқу жылын сәтті аяқтап, мектеппен қоштасты.
Дакардағы 2026 жылғы Олимпиадаға үміткер түлектер
Қазіргі уақытта 2026 жылы Дакарда өтетін жасөспірімдер Олимпиадасына қатысушылардың толық тізімі жарияланған жоқ. Дегенмен биыл мектеп бітірген түлектердің арасында алдағы уақытта ел намысын халықаралық аренада қорғайтын спортшылардың бары анық.
Олардың қатарында жеңіл атлеттер Бейбарыс Батырұлы (2008 жылы туған) мен Татьяна Иванишко (2009 жылы туған), сондай-ақ боксшылар Владислав Саможонов, Абзал Серік және Ерасыл Ермек бар. Бұдан бөлек, жанкүйерлер қауымы әлі кеңінен тани қоймаған, бірақ болашағынан зор үміт күттіретін жас спортшылар да аз емес.
Бұдан бұрын биыл мектеп түлектеріне қандай шектеу қойылатыны хабарланды.