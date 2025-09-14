Соңғы күндері елде үш жол апатынан 25 адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM ІІМ жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жасады
11 қыркүйекте Маңғыстау облысында шағын автобустың аударылуы салдарынан 10 адам көз жұмды.
14 қыркүйекте Жетісу облысында үш көліктің соқтығысып, тағы 10 адамның өмірін қиды, апаттың себебі қарсы бағытқа шығу болған.
Қарағанды облысында да дәл осындай себеппен жол-көлік оқиғасы болып, 5 адам қаза тапты.
— Қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Бұл — жай ғана жол апаттары емес. Бұл — орны толмас адам шығындары, — деді ІІМ ӘПК төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов.
Аталған оқиғалар бойынша қылмыстық істер қозғалды. ІІМ тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірақ, өкінішке қарай, ешқандай тергеу қаза тапқандардың өмірін қайтара алмайды.
— Барша жүргізушілерге үндеу жолдаймыз: жол қателікті кешірмейді. Жылдамдықты арттыру, қарсы бағытқа шығу, қауіпті маневр жасау, қауіпсіздік белдігін тақпау мұның бәрі адам өміріне қауіп төндіретін қателік, — деді Ғалым Сарғұлов.
Ішкі істер министрлігі жолдағы бақылауды күшейтуде. Ауқымды тексерістер, рейдтер, қалааралық бағыттар мен жеке тасымалдаушыларға мониторинг жүргізіледі. Көліктің техникалық жағдайына және жүргізушілердің жауапкершілігіне ерекше назар аударылады.
Айта кетелік бір түнде жол апатынан 15 адам қаза тапқан еді.