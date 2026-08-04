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    Соня Жиенбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 20 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Оренсе (Испания) ITF W75 турнирін жеңіспен бастады.

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық спортшы ресейлік Екатерина Яшинамен бірге алғашқы айналымда португалиялық Милана Иванцив – қытайлық Мин Люмен шеберлік байқасты.

    Қазақстандық-ресейлік жұп қарсыластарын айқын басымдылықпен ұтты - 6:1, 6:1.

    Бәсеке небәрі 53 минутқа созылды.

    Соня Жиенбаева – Екатерина Яшина жартылай финалға шығу үшін испаниялық Селия Сервино Руис – франциялық Тифани Леметрмен таласады.

    Хард төсенішінде өтіп жатқан аталмыш дода 9 тамызда мәресіне жетеді. Жалпы жүлде қоры 60 мың долларға бағаланған.

    Рейтингіде 735-орындағы С.Жиенбаева жекелей сында да өнер көрсетеді. Ол алғашқы айналымда әлемнің 505-ракеткасы, Беларусь өкілі Анна Кубаревадан өтуге тырысып көреді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы турнирде топ жарғанын жазған едік.

     

    Спорт Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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