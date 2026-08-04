Соня Жиенбаева Испаниядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 20 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Оренсе (Испания) ITF W75 турнирін жеңіспен бастады.
Қазақстандық спортшы ресейлік Екатерина Яшинамен бірге алғашқы айналымда португалиялық Милана Иванцив – қытайлық Мин Люмен шеберлік байқасты.
Қазақстандық-ресейлік жұп қарсыластарын айқын басымдылықпен ұтты - 6:1, 6:1.
Бәсеке небәрі 53 минутқа созылды.
Соня Жиенбаева – Екатерина Яшина жартылай финалға шығу үшін испаниялық Селия Сервино Руис – франциялық Тифани Леметрмен таласады.
Хард төсенішінде өтіп жатқан аталмыш дода 9 тамызда мәресіне жетеді. Жалпы жүлде қоры 60 мың долларға бағаланған.
Рейтингіде 735-орындағы С.Жиенбаева жекелей сында да өнер көрсетеді. Ол алғашқы айналымда әлемнің 505-ракеткасы, Беларусь өкілі Анна Кубаревадан өтуге тырысып көреді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Испаниядағы турнирде топ жарғанын жазған едік.