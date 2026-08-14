KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Соня Жиенбаева Испаниядағы турнирдің жартылай финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 450-ракеткасы, 20 жастағы Соня Жиенбаева Виго (Испания) ITF W35 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 296-ракеткасы, Беларусь өкілі Дарья Хомутянскаямен шеберлік байқасты. 

    Бірінші партияда Жиенбаева айқын басымдылық танытты — 6:1. Ол екінші сетте де сол қарқынынан тана қойған жоқ — 6:4.

    Соня Жиенбаеваның келесі қарсыласы кейін анықталады.

    Қазақстандық теннисші бүгін жаңартылған әлемдік рейтингіде 738-ден бірден 450-орынға көтерілді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Торонто турнирінің финалында есе жібергенін жазған едік. 

    турнир Спорт Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар