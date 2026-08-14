Соня Жиенбаева Испаниядағы турнирдің жартылай финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 450-ракеткасы, 20 жастағы Соня Жиенбаева Виго (Испания) ITF W35 турнирінің жартылай финалына шықты.
Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 296-ракеткасы, Беларусь өкілі Дарья Хомутянскаямен шеберлік байқасты.
Бірінші партияда Жиенбаева айқын басымдылық танытты — 6:1. Ол екінші сетте де сол қарқынынан тана қойған жоқ — 6:4.
Соня Жиенбаеваның келесі қарсыласы кейін анықталады.
Қазақстандық теннисші бүгін жаңартылған әлемдік рейтингіде 738-ден бірден 450-орынға көтерілді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Торонто турнирінің финалында есе жібергенін жазған едік.