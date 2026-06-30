Соня Жиенбаева Португалиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 19 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Элвас (Португалия) ITF W50 турнирін жеңіспен бастады.
Қазақстандық спортшы литвалық Ивета Дапкутемен бірге алғашқы айналымда португалиялық Мария Гарсия — америкалық Ди Джей Беннетке қарсы келді.
Бірінші партияда португалиялық-америкалық дуэт 6:3 есебімен басымдылық танытты. Дегенмен бұдан кейін С. Жиенбаева — И.Дапкуте ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай білді — 6:2, 10:6.
Бәсеке сағат жарымға жуық уақытқа созылды.
Соня Жиенбаева — Ивета Дапкуте жартылай финалға шығу үшін жарыстың 3-ракеткалары, словакиялық Катарина Кузмова — нидерландылық Стефани Джудит Виссхермен таласады.
Биыл сәуірде Билли Джин Кинг кубогы аясында Канадамен іріктеу матчында Қазақстан құрамасы сапында алғашқы ойынын өткізген С. Жиенбаева жекелей сында WTA рейтингісінде 755-орында тұр. Ал жұптық сында кеше жаңартылған рейтингіде 700-ден бірден 606-сатыға көтерілді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінің қазақстандық теннисшілер үшін сәтсіз басталғанын жазған едік.