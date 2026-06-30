KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Соня Жиенбаева Португалиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 19 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Элвас (Португалия) ITF W50 турнирін жеңіспен бастады.

    Соня Жиенбаева
    Фото: Андрей Ударцев

    Қазақстандық спортшы литвалық Ивета Дапкутемен бірге алғашқы айналымда португалиялық Мария Гарсия — америкалық Ди Джей Беннетке қарсы келді.

    Бірінші партияда португалиялық-америкалық дуэт 6:3 есебімен басымдылық танытты. Дегенмен бұдан кейін С. Жиенбаева — И.Дапкуте ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай білді — 6:2, 10:6. 

    Бәсеке сағат жарымға жуық уақытқа созылды. 

    Соня Жиенбаева — Ивета Дапкуте жартылай финалға шығу үшін жарыстың 3-ракеткалары, словакиялық Катарина Кузмова — нидерландылық Стефани Джудит Виссхермен таласады.

    Биыл сәуірде Билли Джин Кинг кубогы аясында Канадамен іріктеу матчында Қазақстан құрамасы сапында алғашқы ойынын өткізген С. Жиенбаева жекелей сында WTA рейтингісінде 755-орында тұр. Ал жұптық сында кеше жаңартылған рейтингіде 700-ден бірден 606-сатыға көтерілді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінің қазақстандық теннисшілер үшін сәтсіз басталғанын жазған едік.

    Спорт Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар