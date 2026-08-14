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    Соня Жиенбаева жұптық сында Испаниядағы жарыстың финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 20 жастағы Соня Жиенбаева жұптық сында Виго (Испания) ITF W35 турнирінің финалына жолдама алды.

    Соня Жиенбаева
    Фото: Sport.kz

    Қазақстандық теннисші ресейлік Екатерина Яшинамен бірге алдымен америкалық Ариана Пасос-Делагила – испаниялық Мэйр Грейс Райан Пиасты тас-талқан етті – 6:0, 6:1.

    Қазақстандық-ресейлік жұп ширек финалда литвалық Ивете Дапкуте – испаниялық Чаро Эскива Баньюльстан айласын асырды – 6:4, 7:5.

    С.Жиенбаева – Е.Яшина жартылай финалда марокколық Ясмин Каббадж – қытайлық Юфей Ренге тап келді.

    Бірінші партияда марокколық-қытайлық жұп басымдылық танытты - 6:3.

    Бұдан кейін С.Жиенбаева - Е.Яшина камбэк жасай білді - 6:2, 17:15.

    Бәсеке сағат жарымға созылды.

    Соня Жиенбаева - Екатерина Яшина финалда испаниялық Виктория Гомес - нидерландылық Аранча Руспен чемпиондық атақты сарапқа салады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Торонто турнирінің финалында есе жібергенін жазған едік

    Спорт Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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