Сот ЕО-ның барлық елдеріне бір жынысты некені тануды бұйырды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық cоттың сейсенбі күні шығарған қаулысына сәйкес Еуропалық Одақ елдері, ішкі заңнамасында қарастырылмаса да, блоктың кез келген нүктесінде заңды түрде жасалған бір жынысты некені тануы тиіс, деп хабарлайды Euronews.
Судьялардың мәлімдеуінше, заңды некені мойындаудан бас тарту «ЕО заңнамасына қайшы келеді, себебі ол бостандықты, жеке және отбасылық өмірді құрметтеу құқығын бұзады» әрі «ерлі-зайыптыларды некеде тұрмаған адамдар ретінде өмір сүруге мәжбүрлеу арқылы әкімшілік, кәсіби және жеке деңгейлерде елеулі қолайсыздықтар тудыруы мүмкін».
Бұл іс 2018 жылы Берлинде некеге тұрып, содан кейін Польшаға оралған екі поляк азаматына қатысты. Олар Польша тіркеу бөліміне тану үшін неке туралы куәліктерін неміс тілінде қайта жазуды сұрады.
Өтініш қабылданған жоқ, себебі Польшада бір жынысты некеге рұқсат етілмейді.
Жұп бұл шешім бойынша Польшаның Жоғарғы әкімшілік сотында шағымданды, сот істі Люксембургтегі Еуропалық әділет сотына жолдады. Сейсенбі күні судьялар некенің ЕО-ға мүше 27 мемлекет аумағында жарамды деп шешті.
- ЕО азаматтары болып табылатын жұбайлар мүше мемлекеттердің аумағында еркін жүріп-тұру және тұру еркіндігіне және осы бостандықты пайдалана отырып туған еліне оралғаннан кейін қалыпты отбасылық өмір сүру құқығына ие. Олар қабылдаушы мүше мемлекетте, әсіресе неке арқылы отбасылық өмірді орнатқан кезде өздерінің туған мемлекетіне оралғаннан кейін осы отбасылық өмірді жалғастыра алатынына сенімді болуы керек, - делінген құжатта.
Судьялар өз шешімдері ЕО-ға мүше мемлекеттерді бір жынысты некелерді тану үшін өздерінің ішкі заңнамасына түзетулер енгізуге міндеттемейтінін атап өтті, оның орнына олар басқа ЕО елінде заңды түрде жасалған некелерді тануға міндетті.
Рәсім «айырмашылықсыз» немесе қосымша кедергілерсіз қолданылуы тиіс.
Бүгінде ЕО-ға мүше 27 мемлекеттің жартысынан көбі бір жынысты некені мойындайды.
Нидерланд 2001 жылы бұны жасаған әлемдегі алғашқы ел болып тарихқа енді.
Басқа елдер бір жынысты азаматтық некені мойындайды, бірақ Польша премьер-министрі Дональд Тусктің елде ЛГБТК+ құқықтарын нығайту жөніндегі күш-жігеріне қарамастан қазіргі уақытта мұны мойындамай отыр.
Бұған дейін елімізде педофилия мен ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салатын заң қабылданды.
