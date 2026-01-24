Сот орындаушы роботтардың арқасында Жамбыл облысының тұрғындары 140 млн теңгесін үнемеді
АСТАНА. KAZINFORM –Ұсақ қарыздарды өндіретін автоматтандырылған жүйе өңір тұрғындарының жеке сот орындаушыларына шығынданбастан, сот шешімінің жедел шығуына ықпал етті.
2025 жылы Жамбыл облысында 27 974 атқарушылық іс автоматты режимде аяқталды. Бұл — мемлекет пайдасына өндірілетін, көлемі 20 АЕК-тен аспайтын берешектерге қатысты істер, олар жеке сот орындаушыларының қатысуынсыз орындалады.
«Робот-сот орындаушы» аталып кеткен жүйе борышкерге өздігінен хабарлама жолдап, банк шоттарына тыйым салады және қаражат болған жағдайда оны автоматты түрде өндіріп алады. Осы тетіктің нәтижесінде бюджетке 562 млн теңге өндіріп алынды.
Әділет департаментінің мәліметінше, мұндай механизм ең алдымен азаматтардың өзіне тиімді. Мамандардың есебіне сүйенсек, облыс тұрғындары әдеттегі жағдайда жеке сот орындаушыларына 140,6 млн теңгені төлейтін еді.
Ведомство атап өткендей, автоматтандыру тек қаржылық шығындарды азайтып қана қоймай, шешімдердің орындалу мерзімін қысқартып, азаматтарды артық қағазбастылықтан құтқарады.
