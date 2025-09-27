KZ
    Спортшылар коалициясы УЕФА-ға Израильге шектеу қоюды ұсынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Француздық жартылай қорғаушы Поль Погба мен крикетші Муин Алиді қосқанда 48 қолы бар мәлімдеме Израильді Газа секторындағы палестиналықтарға жасаған қарым-қатынасы үшін өкілеттілігінен шеттетуді сұрады. Бұл туралы Aljazeera агенттігі хабарлады.

    УЕФА
    Фото: sports.ru

    — Әртүрлі сенім-нанымнан, түрлі тектен шыққан кәсіпқой спортшылар ретінде біз спорт әділдік, адалдық және адамгершілік принциптерін сақталуы керек деп есептейміз. Біз, «Athletes 4 Peace» бейбітшілік құжатына қол қойғандар, УЕФА-ны Израильді халықаралық құқыққа сай болғанша және бейбіт тұрғындарды өлтіруді және жаппай аштыққа ұшыратуды тоқтатқанша барлық жарыстардан дереу шеттетуге шақырамыз, — делінген «Спортшылар бейбітшілік үшін» ұранымен жарияланған мәлімдемеде.

    Мәлімдемеде өткен айда Израиль Газаның оңтүстігінде гуманитарлық көмек күтіп отырған бейбіт тұрғындарға шабуылы кезінде палестиналық Пеле деген атпен белгілі Сүлейман әл-Обейдтің өткен айда қаза болғаны айтылды. Бұл туралы Палестина футбол қауымдастығы мәлімдеген.

    Еске сала кетейік, Microsoft Израиль әскеріне қызмет көрсетуді тоқтатты

