Спорттық мансабын аяқтаған Бекзад Нұрдәулетов басшылық қызметке келді
АСТАНА. KAZINFORM — Бокстан 2019 жылғы әлем чемпионы Бекзад Нұрдәулетов спорттық мансабын аяқтап, басшылық қызметке тағайындалды. Бұл жөнінде Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы мәлім етті.
Бекзад Жалғасбайұлы 1998 жылғы 10 сәуірде дүниеге келген. Танымал былғары қолғап шебері 2019 жылы әлем және 2024 жылы Азия чемпионы атанды. 2021 жылы Олимпиада ойындарына қатысса, 2025 жылы әлем кубогының иегері болды.
Басқарманың хабаралуынша, Бекзад Жалғасбайұлы Нұрдәулетов Маңғыстау облысы бокс бойынша олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебінің басшысы қызметіне тағайындалды.
Бекзад Нұрдәулетов 2015-2019 жылдары Алматы қаласындағы Қазақ спорт және туризм академиясында «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша білім алып, жоғары оқу орнын тәмамдады. 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде (Yessenov University) «Құқықтану» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алды.
Еңбек жолын «Маңғыстау бокс клубы» ЖШС бокстан нұсқаушы-спортшы ретінде бастаған.