Спутниктік суреттерден Иранның ядролық нысандары аймағында белсенділік байқалды
АСТАНА. KAZINFORM — Спутниктік суреттер Иранда 2025 жылы Израиль мен АҚШ тарапынан шабуылға ұшыраған Натанз және Исфахан қалаларындағы ядролық нысандарда белгілі бір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқанын көрсетіп отыр.
Америкалық Planet Labs PBC компаниясы ұсынған спутниктік суреттерде Исфахан мен Натанздағы зақымданған ғимараттардың үстіне шатырлар салынып жатқаны байқалады.
Суреттерге сәйкес, өткен жылдың желтоқсан айында Натанздағы зақымданған ядролық нысанда шатыр тұрғызу жұмыстары басталған. Алайда нысанның электр жүйесі әлі де зақымданған күйінде қалып отыр.
Натанздағы нысанды қоршап тұрған қоршаудан оңтүстікке қарай бірнеше жүз метр қашықтықта орналасқан аумақта 2023 жылдан бері жер қазу жұмыстары жалғасып келеді, ал шығарылған топырақ үйіндісінің көлемі біртіндеп ұлғайып отырғаны байқалады.
Спутниктік бейнелер Исфахандағы ядролық нысанда да Натанздағыға ұқсас шатыр салынғанын, сондай-ақ нысанға жақын тауға апаратын екі туннельдің топырақпен көміліп тасталғанын көрсетеді. Ал үшінші туннельдің кіреберісінде қабырғалардың жаңа қатары тұрғызылған.
Бұл құрылыс жұмыстары Израиль мен АҚШ-тың шабуылдарынан кейін Иранның зақымданған ядролық нысандарында спутниктер арқылы тіркелген алғашқы белсенді әрекеттер болып отыр. Алайда Иран билігі бұл екі нысанда жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы әзірге ешқандай ресми мәлімдеме жасаған жоқ.
Сондай-ақ Халықаралық атом энергиясы агенттігі (МАГАТЭ) де бұл мәселеге қатысты әзірге ешқандай мәлімдеме таратпады.
Еске сала кетсек, былтыр маусым айында АҚШ Иранның ядролық нысандарына соққы жасады. Ал президент Трамп операцияны сәтті деп бағалады.