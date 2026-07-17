Стенд атудан Қытайдағы әлем кубогына қатысатын мергендер белгілі болды
АСТАНА.KAZINFORM - 22 шілдеде Қытайдың Ханчжоу қаласында стенд атудан әлем кубогының кезеңі басталады.
Қазақстан құрамасының атынан ірі халықаралық жарыста 18 спортшы сынға түседі. ҚР ҰОК құрама сапына кірген мергендер тізімін жариялады:
- Әсем Орынбай
- Ольга Хайлова
- Айжан Досмағамбетова
- Максим Бедарев
- Элеонора Ибрагимова
- Никита Моисеев
- Милана Папчихина
- Илья Пеньков
- Зоя Пискун
- Даниил Почивалов
- Марк Почивалов
- Давид Почивалов
- Максим Почивалов
- Анастасия Прилепина
- Адель Садақбаева
- Наргиза Сарманова
- Артем Седельников
- Ратмир Еникеев
Әлем кубогының бұл кезеңі 28 шілдеге дейін жалғасады.