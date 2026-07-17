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    Стенд атудан Қытайдағы әлем кубогына қатысатын мергендер белгілі болды

    АСТАНА.KAZINFORM - 22 шілдеде Қытайдың Ханчжоу қаласында стенд атудан әлем кубогының кезеңі басталады.

    Орынбай
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстан құрамасының атынан ірі халықаралық жарыста 18 спортшы сынға түседі. ҚР ҰОК құрама сапына кірген мергендер тізімін жариялады:

    - Әсем Орынбай

    - Ольга Хайлова

    - Айжан Досмағамбетова

    - Максим Бедарев

    - Элеонора Ибрагимова

    - Никита Моисеев

    - Милана Папчихина

    - Илья Пеньков

    - Зоя Пискун

    - Даниил Почивалов

    - Марк Почивалов

    - Давид Почивалов

    - Максим Почивалов

    - Анастасия Прилепина

    - Адель Садақбаева

    - Наргиза Сарманова

    - Артем Седельников

    - Ратмир Еникеев

    Әлем кубогының бұл кезеңі 28 шілдеге дейін жалғасады.

    Стенд ату Қытай Спорт Әлем кубогы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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