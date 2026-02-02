17:14, 02 Ақпан 2026 | GMT +5
Қазақстан Президентінің кеңесшісі тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Әсет Ерғалиев жаңа қызметке ауысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
— Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі — Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы лауазымына тағайындалды, — делінген хабарламада.
Осыған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан журналистерін Ұлттық басылым күнімен құттықтағанын жазған едік.