Студенттер жатақханадан орын алуға онлайн өтініш бере алады
АСТАНА. KAZINFORM – Цифрлық технологияларды енгізу түрлі салаларда тиімділікті арттырып, азаматтар мен мемлекет үшін ресурстарды үнемдеуге жол ашып жатыр. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғрыш өнеркәсібі вице-министрі Мун Дмитрий Андреевич мәлімдеді.
Ол өз сөзінде білім беру саласында талапкерлер үшін Жоғары оқу орындарына түсу үрдісі толығымен онлайн форматқа көшірілгенін айтты. Сонымен қатар қызметтер eGov порталы мен Жоғары білім берудің бірыңғай платформасы арқылы қолжетімді екенін, талапкерлер жатақханадан орын алуға да, емханаға тіркелуге де өтініш бере алатынын атап өтті.
– Бұл шешімдер азаматтардың көлік шығындарын азайтуға мүмкіндік берді. Жыл сайын 300 млн теңгеге дейін үнемделіп отыр. Сонымен қатар Ұлттық бірыңғай тестілеудің қағаз сертификатын беру алынып тасталып, процесс автоматтандырылды. Бұл бағытта жыл сайын 83 млн теңге үнемделуде. Жалпы, процестердің тиімділігі шамамен 90 пайызға жетті. Себебі көптеген кезеңдер қысқартылып, автоматтандырылды. 2023 жылдан бері 26 мыңнан астам өтініш қаралды, – деді вице-министр.
Айта кетейік, цифрландыру тек қана үнем емес, сонымен қатар азаматтарға көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға және ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған.
Еске салайық, Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысының жасанды интеллектіні дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте берген тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша Цифрлық штаб отырысын өткізген.