Студенттер ЖИ арқылы өндіріс процесін басқаруды үйренеді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанадағы APEC PetroTechnic жоғары колледжінде жасанды интеллект зертханасы құрылмақ.
Жобаны жүзеге асыру бастамасын Қытайдың ірі компаниясы ұсынған.
Бұл туралы APEC PetroTechnic жоғары колледжінің директоры Асылбек Нұрмышев «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында айтты.
— Ақтауда алты мемлекет қатысқан TurkSkills студенттер чемпионаты өтті. Сол кезде қытайлық компанияның бас директоры Ли Ху мырза біздің көрмеге қойған жобаларымызды көріп, қызығушылық танытты. Чемпионат аяқталған соң APEC PetroTechnic жоғары колледжіне келіп, біздің материалдық-техникалық базамен танысты. Колледждің басты ерекшелігі — мұнай-газ саласындағы мамандарды тек ағылшын тілінде даярлау. Ли Ху мырза оқытушылар мен студенттердің ағылшын тілінде еркін сөйлейтінін көріп, таңғалды. Сол кезде халықаралық деңгейдегі зертхана құру туралы ұсыныс білдірді, — деді студия қонағы.
Колледж директоры еліміздегі жасанды интеллект саласындағы алғашқы зертхананың маңызын да атап өтті.
— Қазақстандағы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде мұндай зертхана осы уақытқа дейін болмаған. Бұл орталық студенттердің біліктілігін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Мұнда ІТ, автоматтандыру және басқару саласында өндірістік процестерді жасанды интеллект арқылы басқару үйретіледі. Сондай-ақ, TALAP коммерциялық емес білім беру акционерлік қоғамымен бірлесіп, техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы оқытушылардың біліктілігін арттыру да осы орталықта жүзеге аспақ. Бұл ұстаздар үшін де үлкен мүмкіндік, — деді Асылбек Нұрмышев.