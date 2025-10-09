KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:25, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия біріншілігінің жартылай финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Үндістанның Ахмедабад қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалына шықты. 

    Су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия біріншілігінің жартылай финалына өтті
    Фото: olympic.kz

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, ширек финалда отандастарымыз Сингапур командасымен шеберлік байқасты. 

    Тартысқа толы матчта Қазақстан құрамасы 10:7 есебімен жеңіске жетті. 

    Енді жартылай финалдық кездесуде Қазақстан Қытай құрамасымен кім мықтыны анықтайды. 

    Тегтер:
    Су спорты Спорт Қазақстан құрамасы Үндістан Азия чемпионаты Сингапур
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар