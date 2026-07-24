Су добынан Қазақстанның U19 ерлер құрамасы Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақ ватерполшылары Бангкокта (Таиланд) өтіп жатқан жас ерекшелік топтары арасындағы су спорты түрлерінен Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды.
ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істер комитеті Спортты дамыту дирекциясының хабарлауынша, финалда отандастарымыз Жапония құрамасына 8:12 есебімен есе жіберді. Ал қола медаль үшін өткен ойында Сингапурды ұтқан Қытай спортшыларына бұйырды.
Су добынан Қазақстанның әйелдер құрамасы турнирді 4-орынмен аяқтады.
Осыған дейін Қазақстан қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионатында екі күміс медаль жеңіп алғаны туралы жаздық.