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    Су добынан Қазақстанның U19 ерлер құрамасы Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – ​Қазақ ватерполшылары Бангкокта (Таиланд) өтіп жатқан жас ерекшелік топтары арасындағы су спорты түрлерінен Азия чемпионатында күміс медаль жеңіп алды.

    су добы
    Фото: Спорты дамыту дирекциясы

    ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істер комитеті Спортты дамыту дирекциясының хабарлауынша, финалда отандастарымыз Жапония құрамасына 8:12 есебімен есе жіберді. Ал қола медаль үшін өткен ойында Сингапурды ұтқан Қытай спортшыларына бұйырды.

    ​Су добынан Қазақстанның әйелдер құрамасы турнирді 4-орынмен аяқтады.

    Осыған дейін Қазақстан қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионатында екі күміс медаль жеңіп алғаны туралы жаздық.

    Су спорты Спорт Азия чемпионаты
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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