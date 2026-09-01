Су шаруашылығы мамандықтарына берілетін грант 1000-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа оқу жылында су саласы мамандықтары бойынша 840 студент білім алуды бастады.
2026-2027 оқу жылында 840 бірінші курс студенті жоғары оқу орындарында су саласына қатысты мамандықтар бойынша білім ала бастады. Осылайша, Қазақстан университеттерінде су шаруашылығы мамандықтарын меңгеріп жатқан студенттердің жалпы саны 3 мыңнан асты.
Қазіргі уақытта орта арнаулы оқу орындарында 800-ден астам адам оқиды. Олардың жүзден астамы жаңа оқу жылы басталар алдында оқуға түсті.
Еске сала кетейік, Қазақстанда Су ресурстары және ирригация министрлігі құрылғаннан бері су шаруашылығы саласына мамандар даярлайтын оқу орындарының саны артты. Мысалы, 2023 жылы республикада болашақ су шаруашылығы мамандарын даярлайтын 9 жоғары оқу орны мен 6 колледж болса, бүгінде су шаруашылығы саласының мамандарын 13 университет пен 10 орта арнаулы оқу орны даярлайды.
Сондай-ақ су саласының мамандықтары бойынша оқуға түсетін талапкерлерге арналған білім беру гранттарының саны да артты. Атап айтқанда, 2023-2024 оқу жылындағы 262 гранттан 2024-2025 оқу жылында 390 грантқа дейін, ал өткен оқу жылында 1000 грантқа дейін көбейді.
Сонымен қатар «Қазсушар» РМК кәсіпорындарында өндірістік тәжірибеден өтетін студенттер саны да артып келеді. 2024 жылы тәжірибеден 82 студент өтсе, 2025 жылы — 470, ал биыл 700-ден астам студент өндірістік тәжірибеден өтті.
Солтүстік Қытай электр энергетикасы университетімен, Венгриядағы Корвинус және Обуда университеттерімен, сондай-ақ Өзбекстандағы Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлері институтымен қос дипломды білім беру бағдарламалары жүзеге асырылып жатыр.
— Қазақстанның барлық оқушысын, студенттері мен педагогтерін Білім күнімен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында табыс тілеймін. Бүгін алған білім болашақ кәсіби қызмет үшін маңызды негіз болады. Өз тарапымыздан министрлік сала қызметкерлерінің еңбек жағдайларын жақсарту бойынша қажетті шараларды қабылдап жатыр. Мәселен, екі жыл ішінде «Қазсушар» РМК-дағы орташа жалақы екі еседен астамға артты. Сонымен қатар шетелдік серіктестердің қатысуымен қолданыстағы мамандардың біліктілігін арттыру бағдарламалары да іске асырылып жатыр, — деді Су ресурстары және ирригация министрінің міндетін атқарушы Нұржан Нұржігітов.
Айта кетелік елде студенттер саны 1 млн-ға жуықтайды.