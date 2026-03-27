16:21, 27 Наурыз 2026 | GMT +5
Су тасқыны қаупі: ҚазАвтоЖол жол жиектеріне белгілер орнатып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» мекемесі рспубликалық маңызы бар жолдарда су басу қаупі жоғары учаскелер туралы ескертетін ақпараттық паннолар орнатып жатыр.
Жолдың жүріс бөлігінде су шаю қаупінің болуына байланысты сіздерден:
- қозғалыс жылдамдығын төмендетуді;
- қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтауды;
- аталған учаскеден өту кезінде барынша мұқият болуды сұраймыз.
- Орнатылған ескерту белгілері мен ақпараттық тақтайшаларға назар аударуларыңызды өтінеміз. Осы талаптарды сақтау жол-көлік оқиғаларының алдын алып, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді,-делінген ҚазАвтоЖол таратқан хабарламада.
Осыған дейін Батыс Қазақстанда қар суы ауылға кіреберіс жолды шайып кеткені туралы жаздық.