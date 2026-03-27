    16:21, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Су тасқыны қаупі: ҚазАвтоЖол жол жиектеріне белгілер орнатып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» мекемесі рспубликалық маңызы бар жолдарда су басу қаупі жоғары учаскелер туралы ескертетін ақпараттық паннолар орнатып жатыр.

    жол белгілері
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Жолдың жүріс бөлігінде су шаю қаупінің болуына байланысты сіздерден:

    - қозғалыс жылдамдығын төмендетуді;

    - қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтауды;

    - аталған учаскеден өту кезінде барынша мұқият болуды сұраймыз.

    - Орнатылған ескерту белгілері мен ақпараттық тақтайшаларға назар аударуларыңызды өтінеміз. Осы талаптарды сақтау жол-көлік оқиғаларының алдын алып, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді,-делінген ҚазАвтоЖол таратқан хабарламада.

    Осыған дейін Батыс Қазақстанда қар суы ауылға кіреберіс жолды шайып кеткені туралы жаздық.

     

    Айдар Оспаналиев
    Соңғы жаңалықтар