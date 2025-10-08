KZ
    Су үнемдеу, қуаңшылыққа қарсы төзімділік: Қазақстан Германиядағы қауымдастықпен келісім жасады

    АСТАНА. KAZINFORM - Су ресурстары және ирригация министрлігі Германияның German Water Partnership (GWP) қауымдастығымен Стратегиялық әріптестік туралы келісімге қол қойды.

    Су ресурстары және ирригация министрлігі
    Фото: Үкімет

    Бұған вице-премьер Қанат Бозымбаев пен GWP басшылығы арасында осыдан бір жыл бұрын Германияда өткен келіссөздер бастама болды. German Water Partnership – Германияның су саласындағы халықаралық қауымдастығы. Ол су ресурстары саласындағы 300-ден астам ұйымды біріктіреді.

    Су ресурстары және ирригация министрлігі
    Фото: Үкімет

    Қауымдастық мүшелерінің қатарында университет деңгейіндегі институттар, құрылыс компаниялары, консультанттар мен әлемге танымал өндірушілер бар. Келісім Қазақстанға су үнемдеу технологияларын енгізу, инновациялық шешімдерді пайдалану, климаттық қатерлерге, су тасқыны мен қуаңшылыққа қарсы төзімділікті арттыру, сондай-ақ мамандарды оқыту және даярлау кезінде үздік халықаралық тәжірибелерді қолдануға мүмкіндік береді.

    Су ресурстары және ирригация министрлігі
    Фото: Үкімет

    Бүгінгі таңда Германия тәжірибесі су ресурстарын болжау, модельдеу және есепке алу бойынша цифрлық жобаларды жүзеге асыруда қолданылып келеді.

    Неміс технологиялары гидротехникалық нысандардың құрылысы кезінде де пайдаланылып жатыр.

    Су ресурстары және ирригация министрлігі
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Вице-премьер Қанат Бозымбаев пен GWP атқарушы директоры Борис Грайфендер ынтымақтастықтың келешегін талқылады.

    Кездесуде German Water Partnership-тің қолдауымен Су ресурстары және ирригация министрлігінің Ақпараттық-талдау орталығы базасында Қазақстан-Германия су инновациялық хабын құру ұсынылды.

    Келісімге қол қойылған соң тараптар құжат жаңа бірлескен қазақстандық-германдық жобаларды дамытуға берік негіз болатынына сенім білдірді.

    Еске салсақ, Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының ХІІ саммитінде су тапшылығы таяу арада Орта Азиядағы ең өзекті сын-қатер болуы мүмкін екенін айтты.

    Германия ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі Су
