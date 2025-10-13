Су заңнамасын бұзғандарға 58,3 млн теңге айыппұл салынды
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылғы вегетация кезеңінде су заңнамасын бұзғандарға 58,3 млн теңге көлемінде 310 айыппұл салынды.
Судың «қара нарығына» қарсы күрес аясында 2025 жылғы вегетация кезеңінде Су ресурстары және ирригация министрлігінің бассейн инспекциялары су заңнамасын бұзғандарға 310 айыппұл салды. Министрлік мәліметінше, олардың жалпы сомасы 58,3 млн теңге болды.
Былтыр суару маусымында су заңнамасын бұзғандарға 15,8 млн теңге көлемінде 188 айыппұл салынған болатын. Су ресурстары және ирригация министрлігі вегетация кезеңінде Қазақстанның оңтүстігінде төрт жұмыс тобын құрғанын еске сала кетейік. Олар өңірлерде судың әділ бөлінуін қамтамасыз етіп, су шаруашылығы жағдайына тұрақты мониторинг жүргізді.
– Бас прокуратураның, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың қатысуымен министрлік республика деңгейінде судың «қара нарығына» қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір Бас прокуратурамен бірлесіп, заңсыз су алу фактілеріне қарсы күресті жалғастыру алгоритмі әзірленіп жатыр, – деді Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Нұрлан Алдамжаров.
Министрлік құрылғалы су заңнамасын бұзу фактілерін анықтау көрсеткіші 9 есе өскенін жазған едік.