Субсидия қарызын 2026 жылдың наурызына дейін толық өтейміз – АШМ
АСТАНА. KAZINFORM – Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Үкімет отырысынан кейін өтіп жатқан баспасөз мәслихатында 2022 жылдан бері қордаланып қалған субсидия қарызы қашан толық өтелетінін айтты.
- Мемлекеттік қолдау ретінде берілу керек 340 млрд теңге күту парағында тұр. Оның бәрі 100 пайыз өтеледі. Жыл сайын осылай, алдағы жылдың бюджетінен өткен жылдан ауысқан қарыздар өтеліп отырады. Биыл да солай. Егер қосымша қаражат үнемделіп жатса немесе бюджет қайта қарау кезінде қаржы шықса, Үкімет бөледі. Қазірдің өзінде 57 млрд теңге қосымша бөліп, өңірлерге үлестірді. Қалғаны келесі жылдың қаңтар, ақпан, наурыз айларында өтеледі, - деді ол.
Оның сөзінше, аталған 340 млрд теңге борыш 2022, 2023 жылдардан ауысқан.
- 2024 жылдан бері субсидияның орнына кредит енгізгенімізді білесіздер, - деді Ауыл шаруашылығы министрі.
Айта кетейік, Қазақстан биыл 16 млн гектар алқаптан 27,1 млн тонна астық алды.