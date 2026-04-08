    12:56, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Судьяларды іріктеу емтиханының мерзімі қысқарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда судьяларды іріктеу емтиханы жетілдіріліп, оны тапсыру мерзімі едәуір қысқарды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі Жанат Оспанова мәлімдеді.

    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    2024 жылмен салыстырғанда емтихан саны үш есеге өсіп, 12 емтихан өткізілді. Оған 1 365 адам қатысты. Сонымен қатар біліктілік комиссиясының құрамы 40%-ға дейін жаңартылды.

    – Бұрын комиссия отырыстары айына бір рет өтсе, қазір төрт ретке дейін көбейді. Соның нәтижесінде емтихан тапсыру мерзімі 1,5 жылдан 3 айға дейін қысқарды, - деді Жанат Оспанова.

    Емтихан мазмұны да жаңартылды.

    – Бұрын 300 сұрақ болса, қазір 1000 жаңа сұрақ әзірленді. Алайда қолжетімділік артқанына қарамастан, талаптар төмендеген жоқ. Нәтижесінде қатысушылардың тек 24,5%-ы ғана емтиханды сәтті тапсырды, - деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін 2025 жылғы 1 шілдеден бастап Астанада кассациялық соттар жұмысын бастағаны хабарланған болатын. 

    Венера Жоламанқызы
