Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 90 жыл бұрын басылған жыр кітабы реставрациядан өтті
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Павлодардағы Бұқар жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың осыдан 90 жыл бұрын латын қарпінде шыққан өлеңдер жинағы сақтаулы тұр.
Қазақтың ойшыл ақынының сирек кездесетін кітабы жуықта реставрациядан өтіп, бірнеше данада басылды.
Бұл кітап сонау 2014 жылы музей қызметкерлерінің күш-жігерімен Алматыдан жеткізілген.
Жұлдызы ерте сөнген ақынның соңында екі роман, бес поэма және көптеген өлеңі мен очерктері қалды.
1933 жылы Қызылордадан латын қарпінде басылып шыққан «Толық шығармалар жинағы» деп аталатын жинаққа ақынның өлеңдері, әңгімелері және поэмалары топтастырылған.
Отты жырларымен Алаштың алдаспанына айналған тұлғаның шығармаларын Жүсіпбек Аймауытов он жылдай жинақтап, алғы сөзін жазып, баспаға тапсырған. 1927 жылғы 15 қарашада Алаш арысының Мәшһүр Жүсіпке жазған хатында: «Сұлтанмахмұт сөздерін былтыр түгел жинап, үлкен кітап қылып, баспаға бергенмін. Одан басылады деген хабар алып отырмын…» делінген екен.
Алайда сол тұста Жүсекеңнің өзі «халық жауы» деген жалған жаламен ұсталып, атылып кеткен соң бұл кітаптың алғысөзін Сәбит Мұқанов жазған.
Абайтанушы ғалым Қайым Мұхамеджанов бір еңбегінде: «Жүсіпбек болмаса Торайғыровтың толық жинағының шығуы, оның толық өмір тарихын білуіміз неғайбыл еді» — деп жазатыны да содан.
— Бұл жинақ Қазақстанның халық ақыны Дихан Әбілевтің үйінде сақталған екен. Алматыға барған сапарымда Дихан Әбілевтің үйіне арнайы барып, жерлесіміздің осы еңбегін қолға түсірдім. Қазіргі күні музейдегі құнды жәдігерлердің қатарын толықтырып тұр. Өлеңдер жинағы Алматының кітапханаларында бар-жоғын білмеймін. Бірақ Павлодардың өзге музейлерінен де, кітапханаларынан да таппайсыз, — дейді музей басшысы Ербол Қайыров.
Айта кетелік кітапханадағы ғасырлық тарихы бар кітаптар қалай сақталатыны туралы жазған едік.