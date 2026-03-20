    11:57, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Сумен жабдықтау есептегіш құралдарына қойылатын талаптар бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі су есептегіш құралдарын және жүйелерін таңдау, монтаждау және пайдалану қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

    Фото: Kazinform

    Тиісті түзетулер Өнеркәсіп және құрылыс министрінің бұйрығымен бекітілді.

    Өзгерістер деректерді берудің бірыңғай NB-IoT желісін қамтамасыз ету талаптарын белгілеуді және LoRaWAN технологиясын қолдану мүмкіндігін қарастырады.

    Енгізілген толықтырулар мыналарды қамтиды:

    — деректерді қашықтан жинау және беру ұғымын айқындау;

    — энергия тұтынуды есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу;

    — есепке алу құралдарын орнату орнына, жұмыс істеу қағидатына және деректерді беру тәсіліне қарай жіктеу (NB-IoT, LoRaWAN);

    — есепке алу құралдарын монтаждау, пайдалану және кепілдік мерзіміне қойылатын талаптар.

    Жаңартылған қағидалар ақпараттық-өлшеу жүйелеріне және энергия тұтынуды есепке алудың автоматтандырылған жүйелеріне деректерді автоматты түрде беруді қамтамасыз етуге бағытталған.

    — Сонымен қатар NB-IoT желісінің басымдығын ескере отырып, есептегіш құралдарды пайдалану көзделген. Бұл ретте LoRaWAN технологиясын қолданатын бұрын орнатылған құралдар олардың қызмет ету мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылатын болады. Сондай-ақ есептегіш құралдарға кемінде 5 жылдық кепілдік қызмет көрсету мерзімі белгіленді, — делінген Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің хабарламасында.

    Айта кетелік 2030 жылға дейін сумен жабдықтау саласында деректер 100 пайыз онлайн берілетіні туралы жазған едік

    Тегтер:
    ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Электр қуаты Су
    Назым Бөлесова
