«Сюцай» діни ұйым ба – Мәдениет министрлігінің жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – «Сюцай» ұйымының қызметіне қатысты интернет-сілтемелерге дінтану сараптамасы жүргізілді. Бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Мәдениет және ақпарат министрінің міндетін атқарушы Қанат Ысқақовтың жауабында айтылған.
- Діни қызмет саласындағы өкілеттіктер аясында «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 6-тармақшасына сәйкес, 2023 жылғы қыркүйекте «Сюцай» ұйымының қызметіне қатысты интернет-сілтемелерге дінтану сараптамасы жүргізілді. Жүргізілген дінтану сараптамасының нәтижесі бойынша ұсынылған материалдардың мазмұны діни бағытта болмауына байланысты олар дінтану сараптамасының объектілеріне жатпайды (құрылымы, дін негіздері, діни практика, діни қызметтің нысандары мен әдістері жоқ). Яғни, «Сюцай цифрлық психологиясы» дегеніміз мәні бойынша астрологияға, нумерологияға және өзін-өзі тану тақырыбындағы субъективті интерпретациялар мен алыпсатарлықтарға негізделген және ғылыми расталмаған, діни мәртебесі жоқ бағыттарға ұқсас ұйым саналады, - деді вице-министр.
Оның атап өтуінше, ашық дереккөздер мен бейнематериалдарды (шеберлік кластар) зерделеу нәтижесі діни қызмет пен табынушылық практикасы белгілерінің жоқтығын растайды.
- Бұл ретте осы ұйымды дін санатына қосу мүмкін емеc. Цифрлық ортада осындай бағыттардың танымал бола түсуін ескеріп, мұндай ұйымдардың жаңсақ пікірлерге әкеп соқтыруы мүмкін екенін түсіне отырып, министрлік азаматтардың сыни тұрғыда қабылдауы мен тұрақтылығын қалыптастыру мақсатында алаяқтық құрылымдар мен деструктивті діни ағымдар туралы хабардар ету бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде, - деді Қанат Ысқақов.
Мәжіліс депутаты Айдос Сарым «Сюцай» атауын жамылған топтар жабық форматтағы шаралар өткізіп, өз уағыздарын кеңінен таратып жүргеніне алаңдаушылық танытқан болатын.
- Олардың басым бөлігі – лицензиясыз, сертификатсыз, тіркелмеген тұлғалар. Жалған ілімнің басты мақсаты – азаматтарды «рухани даму» ұранымен иландырып, сандар мен символдарға сүйенген псевдотеория арқылы материалдық пайда табу. Нәтижесінде көптеген адам, әсіресе әйелдер мен жастар, қаржылай шығынға ұшырап, психологиялық тәуелділікке түсуде, ал кейбірі отбасылық және әлеуметтік күйзеліске тап болып отыр, – деген еді депутат.