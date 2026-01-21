Табиғи газ әлеуетін арттыру: 30 учаске барланып, 50 учаске аукционға шығарылады
АСТАНА. KAZINFORM – Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Президенттің жаңа кен орындарын іздеу есебінен табиғи газдың әлеуетін күшейту тапсырмасы қалай орындалып жатқанын айтып берді.
– Газ саласының ұзақ мерзімді ресурстық базасын нығайту және елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін «QazaqGaz» ұлттық компаниясы кешенді геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп келеді. Қазіргі уақытта шамамен 515 млрд текше метр газға алдын ала ресурстық бағалау жасалды, жер қойнауының 14 учаскесінде жұмыстар жүргізіліп жатыр, – деді Энергетика министрі Үкімет отырысында.
Спикердің айтуынша, орта мерзімді перспективада геологиялық барлау портфелін кеңейту жоспарланып отыр. Онда жалпы газ ресурсы шамамен 1,7 трлн текше метр болатын 30-ға жуық учаске қамтылады. Бұл газ өндіру көлемін арттыруға және елдің болжамды ішкі сұранысын толық қамтамасыз етуге берік негіз қалайды.
Сонымен бірге, инвестициялық белсенділікті арттырып, геологиялық тәуекелдерді бөлісу мақсатында жер қойнауының шамамен 50 учаскесін электронды аукциондарға шығару көзделіп отыр. Бұл учаскелердегі геологиялық барлау жұмыстары «QazaqGaz», «Самұрық-Қазына» және инвесторлар есебінен қаржыландырылмақ.
Айта кетейік, Энергетика министрлігі Президенттің Құрылтайда айтқан Көмір генерациясын дамыту жөніндегі Ұлттық жобаны әзірлеу және бекіту тапсырмасын орындауға кірісті.