Таеквондодан әлем чемпионы Батырхан Төлеуғали өз жеңісінің сырын айтты
АСТАНА. KAZINFORM - Таеквондодан 21 жасқа дейінгі спортшылар арасында әлем чемпионы атанған Батырхан Төлеуғали (87 келі) Kazinform тілшісіне спортқа келуі мен алдағы мақсаты жөнінде айтып берген еді.
- Жанкүйерлер сенің көптеген жарыста биік белесті бағындырып жүргеніңді жақсы біледі. Таэквондоға неше жасыңда қадам бастың?
- Мен 2006 жылы қазіргі Абай облысы Аягөз ауданында дүниеге келгенмін. Алғаш рет таеквондоға қадам басқанымда небәрі жеті жаста едім. Оған ата-анам қолдау білдірді. Алғашқы бапкерім – Еркін Құсайынов. Содан бері спорттың осы түрінің қыр-сырына қанығып келемін. Шеберлігімді жетілдіруге көңіл бөлдім. Тәжірибемді арттыруға мән бердім. Тәжірибелі бапкерлер мені көптеген жарысқа алып барды. Шеберлігімді шыңдап келемін. Әлі де бағындыратын белесіміз алда деп ойлаймын.
- Былтыр қазақстандық таэквондошылар жоғары деңгейде ойын көрсетті деуге болады. Жарыстарға дайындық барысы қалай өтті?
- Әрбір жеңіс үлкен тер төгу арқылы келетіні белгілі. Беделді бәсеке алдында білікті бапкерлер біздің жарысқа әзірлік барысымызды таразылайды. Бұл орайда олардың еңбегін жоғары бағалауға тұрарлық. Былтыр біз ұдайы дайындық жүргізуге мән бердік. Өйткені, көптеген халықаралық жарыстар жалауын көтеріп, онда еліміздің намысын абыроймен қорғауға көңіл бөлінді. Шеберлігімізді шыңдап, тәжірибемізді арттыруға көңіл бөлдік.
Көптеген халықаралық деңгейде оқу-жаттығу жиынына қатыстық. Дүниежүзілік жарыстарда жоғары табысқа қол жеткізуге қол жетті. Біздің табысты ойын көрсетудің негізгі себебінің бірі осындай қамқорлықтың нәтижесінен болса керек-ті.
Бұл біз үшін кез келген бәсекеде өз деңгейінде ойын көрсетуге жол ашты. Олардың барлығын қайталап айтып жатпай-ақ қоялық. Қазақстандық таэквондошылар қандай жетістікке жеткенін жанкүйерлер жақсы біледі. Осы орайда федерация және бапкерлер қолдауы ерекше болғанын айта кеткеніміз артық емес. Осындай қамқорлық нәтижесінде біз көптеген жарыста жеңіс тұғырынан көрініп, еліміздің туын көкке көтеруге мүмкіндік алдық. Мұндай табыстар алдағы уақытта жалғасын табады деген сенімдемін.
- Былтыр 21 жасқа дейінгілер арасында әлем чемпионы атағын жеңіп алғаныңды білеміз. Дүбірлі додада сайыстар қалай өтті? Қандай қарсыластарыңды атап өтер едің?
- Өздеріңіз білетіндей, дүниежүзілік дүбірлі дода 3-6 желтоқсан аралығында Кения астанасы Найроби қаласында өтті. Онда ел намысын 16 спортшы қорғады. Әлем чемпионатының қорытындысы бойынша Қазақстан үздік үштіктің құрамына енді. Екі алтын және бір қола медаль жеңіп алған ұлттық команда жалпыкомандалық есепте үшінші орынға тұрақтап, тек Түркия мен Иранға есе жіберді. Онда менен басқа қазақстандық Бейбарыс Қаблан таеквондодан алтын жүлде жеңіп алса, Тамерлан Тілеулес таеквондодан Әлем чемпионатында қола медаль иеленді.
Қай қарсыласымды да оңай болды деп айта алмаймын. Әрбір жекпе-жекте тартысты бәсеке өтті. Барлығы жүлделі орыннан көрінуге ұмтылды. Мен өз мүмкіндігімді мүлт жібермеуге тырыстым. Нәтижесін өздеріңіз білесіздер, чемпиондық атаққа қол жеткіздім.
Мен финалда кездескен ирандық Мохаммад Ализадені ерекше атап өтер едім. Тәжірибелі спортшы өзінің шеберлігін көрсетуге күш салды. Қолдан ұпай бермейтінін білдірді. Сондықтан мен бұл жекпе-жекте үлкен жауапкершілікпен өткізе білдім. Дәл соққы санын арттыруға назар аудардым. Нәтижесінде төрешілер менің жеңіске жеткеніме қолдау білдірді. Осылайша туған еліме алтын медаль сыйлауға мүмкіндік алғаныма қуаныштымын. Алдағы уақытта бұдан да биік белестерді бағындыруға күш салатын боламын.
- Алда қандай жарыстар күтіп тұр? Мақсатың қандай?
- Қашанда спортшы жеңіс тұғырынан көрінгенді қалайды емес пе? Біздің алдымызда осындай міндеттер тұр. 2026 жылы қазақстандық таэквондошылар көптеген жарысқа қатысады. Олардың барлығы жоспар бойынша жүргізіледі. Биыл гран-при жарыстары өтеді. Одан кейін Азия ойындарында сынға түсеміз. Оған қоса Азия чемпионатын да естен шығармаймын. Қазақстан 2027 жылы таэквондодан әлем чемпионатын өткізуді жоспарлап отыр. Жарысқа Канада, Франция, Үндістан, АҚШ, Түркия және Қытай секілді 22 елден 750-ден астам спортшы қатысады. Татамиге олимпиада чемпиондары мен әлемдік деңгейдегі жұлдыздар шығады. Онда қазақстандық спортшылар жоғары деңгейде нәтижеге қол жеткіземіз деген ойдамын.
Ал 2028 жылы АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында жазғы Олимпиада ойындары өтетіні белгілі. Әрбір спортшының басты мақсаты – аталған дүбірлі додада жанкүйер сенімін ақтап, жүлделі орындардан көріне білу.
Ендігі кезекте сол мақсатта тынбай тер төгеміз. Шеберлігімізді жетілдіріп, тәжірибемізді арттыра түсуге көңіл бөлеміз. Барлық жеңіс осындай еңбектің арқасында келетінін жақсы ұғамыз.
- Әңгімеңе рақмет. Алдағы уақытта үлкен табыстарға жете беруге тілектеспін.
Айта кетсек, 21 жасқа дейінгілер арасында әлем чемпионы атанған Бейбарыс Қаблан сұхбатында «Алдағы уақытта да Қазақстан туын желбіреткім келеді» деген еді.
Ал таэквондодан Қазақстанның 21 жасқа дейінгі құрамасының аға жаттықтырушысы Давран Разиев шәкірттерінің жетістігін жоғары бағалайтынын атап өтті.