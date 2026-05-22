Таеквондодан Азия чемпионаты: Назым Махмұтова қола жүлдегер атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық спортшы Назым Махмұтова таеквондодан Ұлан-Батырда (Моңғолия) өтіп жатқан Азия чемпионатында қола медальға ие болды. Бұл туралы ҰОК хабарлады.
Отандасымыз 73 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалына дейін жетті.
Назым бұл кезеңде Қытай өкілі Сун Цземен кездесті. Жекпе-жектің қорытындысы бойынша қытайлық таеквондошы 2:1 есебімен жеңіске жетті.
Айта кетейік, бұған дейін Еркебұлан Еңсегенов (54 келіге дейін), Эльдар Бірімбай (74 келіге дейін) қола медаль алған еді.