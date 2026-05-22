    Таеквондодан Азия чемпионаты: Назым Махмұтова қола жүлдегер атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық спортшы Назым Махмұтова таеквондодан Ұлан-Батырда (Моңғолия) өтіп жатқан Азия чемпионатында қола медальға ие болды. Бұл туралы ҰОК хабарлады. 

    Фото: ҰОК

    Отандасымыз 73 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалына дейін жетті. 

    Назым бұл кезеңде Қытай өкілі Сун Цземен кездесті. Жекпе-жектің қорытындысы бойынша қытайлық таеквондошы 2:1 есебімен жеңіске жетті.

    Айта кетейік, бұған дейін Еркебұлан Еңсегенов (54 келіге дейін), Эльдар Бірімбай (74 келіге дейін) қола медаль алған еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
