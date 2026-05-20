Таиланд 93 елдің туристері үшін 60 күндік визасыз режимді тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың министрлер кабинеті виза саясатын түбегейлі қайта қарауды мақұлдап, 93 ел мен аумақтың азаматтары үшін қолданыстағы 60 күндік визасыз режимді тиімді тоқтатты, деп хабарлайды Синьхуа.
Консулдық істер департаментінің бас директоры Мангкона Пратумкэудің айтуынша, негізгі өзгеріс бұрын қамтылған барлық елдер үшін 60 күндік визасыз режимді толығымен жою. Сонымен қатар, 30 күндік визасыз кіруге құқығы бар елдер саны 57-ден 54-ке дейін қысқарды, бұл схема енді тек туристік мақсаттарға арналған.
Сонымен қатар, үш ел немесе аймақтан келген туристер үшін жаңа 15 күндік визасыз кіру режимі енгізілді. Ал келу кезінде виза беру бағдарламасы айтарлықтай шектелді: қатысушы елдер саны 31-ден 4-ке дейін қысқарды.
Сыртқы істер министрлігі елге кіру рәсімдерін оңтайландыруды, ұлттық қауіпсіздік мәселелерін, туристік экономиканы дамытуды және дипломатиялық өзара қарым-қатынас принципін реформаның негізгі мақсаттары ретінде анықтады. Жаңа ережелерге сәйкес, әрбір ел артықшылықтардың қайталануын болдырмау үшін бір ғана виза схемасын пайдалана алады.
Жаңа ережелер Корольдік газетінде ресми жарияланғаннан кейін 15 күн өткен соң күшіне енеді.
