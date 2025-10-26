Таиланд пен Камбоджа Куала-Лумпурда бейбіт келісімге қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Таиланд премьер-министрі Анутхин Чанвиракун және Камбоджа үкіметінің басшысы Хун Манет АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуымен Куала-Лумпурда өткен Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығы (АСЕАН) саммитінің аясында «бейбіт келісімге» қол қойды, деп хабарлайды ТАСС.
Бұған дейін Таиланд Сыртқы істер министрлігі ақпарат және баспасөз департаментінің бас директоры, ресми өкілі Никондет Пхалангкун бұл құжат толыққанды бейбіт келісім емес, екі ел арасындағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеуге негіз болатын бірлескен декларация екенін мәлімдеген.
Келісім аясында Малайзия және өзге де азиялық мемлекеттер атысты тоқтату режимінің сақталуын бақылайтын бақылаушыларды жібереді.
— Азиялық елдерден, соның ішінде Малайзиядан келетін бақылаушылар бейбітшіліктің тұрақты болуын қамтамасыз ету үшін орналастырылады, — деді Дональд Трамп.
Оның айтуынша, «көпшілік жүзеге аспайды деп санаған бейбіт келісім миллиондаған адамның өмірін сақтап қалады».
Сонымен қатар Трамптың сөзіне қарағанда, келісім шеңберінде 18 камбоджалық әскери тұтқын босатылады.
Айта кетейік, кеше Таиланд королінің анасы қайтыс болғаны хабарланған.