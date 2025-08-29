Таиландта «Кадзики» тайфунынан бес адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM — Таиландтың солтүстігінде «Кадзики» тайфунынан қаза тапқандар саны бес адамға жетті, тағы жеті адам хабар-ошарсыз кеткен, деп хабарлайды Bangkok Post.
Табиғи апаттан 6 300 адам зардап шегіп, 1 800 үй шаруашылығы қирады.
Бұған дейін «Кадзики» бірнеше күн бойы Вьетнамның орталық және солтүстік аймақтарында соққан болатын. Салдарынан жеті адам қаза тауып, 10 мыңнан астам үй мен кеңсе су астында қалды. Сондай-ақ 86 гектардан астам күріш егістігі жойылды.
Билік мәліметінше, тайфун Вьетнамда тоғыз мыңға жуық үйдің шатырын бүлдірген немесе ұшырып әкеткен. Су тасқынынан үш мыңнан аса ғимаратты су басты. Мыңдаған гектар егістік алқабы жарамсыз болып, шамамен екі мың бас малды тасқын алып кеткен. Нөсер жаңбырдан ел астанасы Ханойдың көп бөлігі суға батты.
Ал Қытайдың Хайнань провинциясында «Кадзикиге» байланысты 20 мыңнан астам адам эвакуацияланды.
Айта кетелік Қытайдағы нөсер жауын жол инфрақұрылымына 2,2 миллиард доллар залал келтірген.